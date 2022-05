Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: 60-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Montag, 30.05.2022, hat ein Pkw-Fahrer eine 60 Jahre alte Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Der Mann stieß beim Abbiegen mit seinem Auto mit der Frau und ihrem Pedelec zusammen, wodurch sie zu Boden stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 58-Jähriger mit seinem SSangyong Rexton gegen 16:20 Uhr die Bunsenstraße in Barsinghausen in Richtung Norden. Am Ende der Bunsenstraße wollte er nach rechts in die Röntgenstraße abbiegen. Dabei stieß er mit der auf der Röntgenstraße von rechts kommenden 60-jährigen Pedelecfahrerin zusammen. Die Frau stürzte zu Boden und wurde lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog sie in ein Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall. /ms, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell