Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weingarten - Schulwegkontrolle

Weingarten (ots)

Am Donnerstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim eine Schulwegkontrolle in Weingarten durch. Hierbei wurden drei Verstöße gegen die Kindersicherung und zwei technische Mängel an Fahrzeugen festgestellt.

