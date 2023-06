Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Auto in Marienplatz-Tiefgarage angefahren

Zwischen 18.15 und 23 Uhr wurde am Dienstag in der Tiefgarage am Marienplatz ein geparkter VW T-Cross beschädigt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte der unbekannte Verursacher den Pkw und fuhr im Anschluss davon, ohne den entstandenen Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro am VW zu melden. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Unfall bei Überholmanöver - Motorradfahrer verletzt

Schwerere Verletzungen hat ein Motorradfahrer erlitten, der am Dienstagmorgen auf der L 290 mit einem Pkw zusammengestoßen ist. Der 28 Jahre alte Daimler-Lenker war dabei, von der Straße nach links nach Eggartskirch abzubiegen und sah dabei den von hinten herannahenden Motorradfahrer nicht. Der 27-Jährige war dabei, mehrere Pkw vor ihm zu überholen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der 27-Jährige vom Motorrad abgeworfen und zog sich mehrere Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden von etwa 7.000 Euro. Das Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Grünkraut

Auto zerkratzt

Einen Schaden von rund 5.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter an einem in der Straße "Schregsberg" geparkten Pkw durch Kratzer verursacht. Der Besitzer entdeckte den Schaden am Dienstagmorgen. Neben den Kratzern an der Fahrzeugseite ritzte der Täter auch einen Kraftausdruck in die Motorhaube ein. Das Polizeirevier Ravensburg bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zur Sachbeschädigung an dem Auto geben können, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Dieb stiehlt Straßeneinrichtungen

Fünf Warnleuchten, ein Absperrgitter und mindestens acht Verkehrsschilder hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag von einem Baustellengelände an der Einmündung Adalbert-Stifter-Straße/ Freiherr-von-Stein-Straße gestohlen. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen, das Polizeirevier Leutkirch hat nun Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Kißlegg

Kamera beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und dem frühen Montag eine Überwachungskamera an einem Lebensmittelmarkt im Erlenweg beschädigt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Isny

Tätliche Auseinandersetzung

Auf einem Tankstellengelände in der Neutrauchburger Straße ist es am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr zu einem handfesten Streit gekommen. Ein 36-Jähriger war mit einem 30-Jähigen wegen privater Zwistigkeiten in Streit geraten. Als der Ältere versuchte, mit einer Bierflasche auf seinen Kontrahenten einzuschlagen, griff ein 32-Jähriger ein. Während der Schlichtungsversuche soll der 36-Jährige aber versucht haben, ein Messer zu ziehen, worauf der 32-Jährige dem zuvorkam und ihm Aggressor mit einer Wasserwaage gegen den Kopf schlug. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei zeigte sich der 36-Jährige aggressiv. Als diese ihm das Messer abnehmen wollte, wehrte er sich mit ganzer Kraft. Die Stichwaffe wurde letztlich beschlagnahmt, auch die Wasserwaage behielten die Beamten ein. Alle Beteiligten des Streits wurden der Tankstelle verwiesen. Der 36-Jährige und der 32-Jährige müssen nun mit Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft rechnen.

Weingarten

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 13.30 Uhr an einem VW verursacht, der auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Franz-Beer-Straße abgestellt war. Der Unbekannte touchierte den VW vorne rechts. Das Polizeirevier Weingarten bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum mutmaßlich blauen Fahrzeug des Unfallverursachers geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Baienfurt

Polizei nimmt Einbrecher fest

Die Polizei hat am frühen Mittwochmorgen einen 29 Jahre alten Einbrecher festgenommen, der um kurz nach 1 Uhr in einen Discounter in der Niederbieger Straße eingebrochen war. Der 29-Jährige brach gewaltsam die Schiebetüren am Eingang des Marktes auf und löste dadurch den Alarm aus. Noch bevor mehrere Polizeistreifen eintrafen, flüchtete der Mann. Im Rahmen einer groß angelegten Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnten die Beamten nach dem Hinweis einer Anwohnerin den 29-Jährigen schließlich gegen 3 Uhr in der Weidenstraße vorläufig festnehmen. Bei der Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige mit allen Kräften, sodass die Polizisten ihn nur durch den Einsatz von Pfefferspray bändigen konnten. Der 29-Jährige muss sich nun strafrechtlich wegen Einbruchs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Bad Waldsee

Unbekannte brechen Auto auf

Vor einem Wohngebäude in der Eschlestraße haben in der Nacht von Montag auf Dienstag bislang unbekannte Täter einen Audi Q3 aufgebrochen. Die Unbekannten hebelten die Beifahrertür brachial auf und verursachten dadurch einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Aus dem Innern des Wagens entwendeten die Täter einen Rucksack. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt und bittet unter Tel. 07524/4043-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

