Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Von Pkw erfasst

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 10.50 Uhr in der Lindauer Straße wurde eine 67-jährige Radfahrerin verletzt. Die 21-jährige Fahrerin eines Hyundai war von der Stadtmitte in Richtung Oberhof unterwegs und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah sie aus Unachtsamkeit die auf dem Radweg entgegenkommende Pedelec-Fahrerin, die sich beim Zusammenstoß leichte Blessuren zuzog. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Langenargen

Auffahrunfall

Zwei verletzte Personen und mehrere tausend Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag gegen 17.30 Uhr in der Lindauer Straße ereignet hat. Eine 61 Jahre alte BMW-Fahrerin musste auf Höhe der Bachstraße verkehrsbedingt abbremsen. Die dahinterfahrende 34-jährige Mazda-Lenkerin erkannte die Situation zu spät und fuhr wuchtig auf. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch die 46-jährige Beifahrerin in BMW zogen sich leichte Verletzungen zu. Am Wagen der 61-Jährigen entstand rund 15.000 Euro, am BMW etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Salem

Motorrad streift Pkw

Glück im Unglück hatte ein 26 Jahre alter Motorradfahrer, als er am Montag gegen 10.15 Uhr auf der L 200a mit einem Pkw zusammengestoßen ist. In einer scharfen Rechtskurve zwischen Tüfingen und Salem kam er auf die linke Fahrbahnseite und touchierte einen entgegenkommenden Golf. Dabei entstand an seiner Maschine rund 500 Euro, am Pkw etwa 8.000 Euro Sachschaden. Die Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.

Meersburg

Spielplatz beschädigt

Unbekannte haben zwischen Montagabend und Dienstagmorgen auf dem Wasserspielplatz bei der Minigolf-Anlage an der Uferpromenade offensichtlich mutwillig Sachschaden angerichtet. Die Vandalen legten im Wasserlauf Feuer und zerstörten ein Weidenhäuschen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Der Wasserspielplatz musste bis auf Weiteres von der Gemeinde gesperrt werden. Personen, die zwischen 19 Uhr und 8.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07532/43443 an den Polizeiposten Meersburg zu wenden.

Überlingen

Gegen Blitzer geprallt

Hoher Sachschaden entstand am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 200 bei Reutemühle. Eine 50 Jahre alte Volvo-Fahrerin war in Richtung Lippertsreute unterwegs und erschrak sich ihren Angaben zufolge an einer mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsanlage. Sie bremste daraufhin stark ab, verlor die Kontrolle über ihren Wagen und prallte frontal gegen die Messanlage sowie die dortige Leitplanke. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, am mutmaßlich ebenfalls komplett zerstörten Messgerät wird dieser auf 80.000 Euro geschätzt. Wie hoch der Schaden an der Leitplanke ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die 50 Jahre alte Unfallverursacherin blieb unverletzt, ihr Volvo musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Kupferdiebstahl

Unbekannte haben zwischen Samstag, den 27.05., und Samstag, den 03.06., mehrere Rinnen, Fallrohre und Verkleidungen aus Kupfer von einem Grundstück in der Straße "Fuchshalde" gestohlen. Für den Abtransport des Diebesguts müssen die Täter einen Anhänger oder einen Transporter genutzt haben. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zum Diebstahl und den möglichen Tätern nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

In Wohnung eingebrochen

Die Abwesenheit der Bewohner haben Einbrecher ausgenutzt und sind zwischen Samstag, 03.06. und Dienstag 06.06. in eine Wohnung im Birnauer Gässle eingestiegen. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten offensichtlich mit Diebesgut, wobei dieses noch nicht konkret benannt werden kann. Eine aufmerksame Nachbarin hatte den Einbruch entdeckt und daraufhin die Polizei verständigt. Personen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei dem Polizeirevier Überlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell