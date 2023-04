POL-OH: 28-Jähriger bei Streitigkeiten schwer verletzt

Vogelsbergkreis (ots) - Einbruch in Geschäftsraum Freiensteinau. In einen Geschäftsraum in der Steinauer Straße brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (11.04.) ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür des Gebäudes auf und gelangten so in die Räumlichkeiten, die sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die ...

mehr