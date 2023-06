Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Polizeibeamte beleidigt

Im Vorbeifahren hat ein 24-Jähriger am Donnerstag kurz nach Mitternacht aus einem Fahrzeug heraus eine Polizeistreife beleidigt, die in der Paulinenstraße mit einer Verkehrskontrolle zugange war. Der 24-Jährige rechnete offenbar nicht damit, dass seine Fahrt unweit durch eine heruntergelassene Bahnschranke gestoppt wurde. Die Beamten fuhren ihm nach und nahmen seine Personalien auf. Er hat nun mit einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu rechnen.

Friedrichshafen

Rennradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 59 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 10.45 Uhr in der Ehlersstraße erlitten. Eine 45-jährige Audi-Fahrerin übersah den Rennradler beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Kreuzung mit der Flugplatzstraße. Beim Einfahren in den Kreisel touchierte die Frau den 59-Jährigen, woraufhin dieser stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Der Sachschaden fiel gering aus.

Friedrichshafen

Unbekannte schlagen Heckscheibe ein

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen kurz nach 4.30 Uhr die Heckscheibe eines Pkw, der in der Marienstraße abgestellt war, eingeschlagen. Die Besitzerin des Wagens nahm die Tat wahr uns sah drei Jugendliche, die daraufhin die Flucht ergriffen. Die drei bislang unbekannten Tatverdächtigen waren etwa 16 bis 18 Jahre alt, davon war einer mit einem weißen Tank-Top und Baggy-Jeans bekleidet und trug dunkelblonde, kurze Haare. Der zweite Täter trug ebenfalls eine Baggy-Jeans und ein cremefarbenes Shirt, während der dritte Tatverdächtige ein schwarzes Shirt trug und längere dunkle Haare hat. Zwei der Täter waren bei ihrer Flucht zudem nur jeweils mit einem Schuh bekleidet. Hinweise zu dem Trio nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Bodenseekreis

Mehrere Verkehrsteilnehmer alkoholisiert unterwegs

Die Polizei hat am Feiertag einige Verkehrsteilnehmer alkoholisiert am Steuer erwischt, darunter auch ein Schiffsführer. Eine Streife des Polizeireviers Überlingen kontrollierte gegen 1.30 Uhr in Unteruhldingen den 25-jährigen Lenker eines Motorbootes und stellte deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Rund 1,7 Promille hatte ein 40-jähriger Autofahrer intus, den Polizeibeamte kurz nach 2.30 Uhr in der Ehlersstraße Friedrichshafen stoppten. Gegen 17.30 Uhr kam es in einem Wohnheim in Tettnang zu Streitigkeiten, bei denen ein Beteiligter mit seinem Fahrzeug wegfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle des 43-Jährigen stellte eine Polizeistreife einen Alkoholwert von über 1,8 Promille fest. Einen 60-jährigen Fahrzeuglenker haben Beamte des Polizeireviers Überlingen nach einem Hinweis gegen 18 Uhr auf der B 31 zwischen Überlingen und Nußdorf gestoppt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Alle Fahrzeug- bzw. Bootslenker mussten die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Sie haben nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Überlingen

Feuerwehr rückt zu Brand aus

Zu einem Küchenbrand ist es am heutigen Freitag gegen 11 Uhr im Andelshofer Weg gekommen. Zu heiß gewordenes Öl auf dem Herd hatte sich entzündet. Die Löschversuche einer 72 Jahre alte Bewohnerin mit einer Wolldecke missglückten, sodass auch die Decke in Flammen aufging. Die Frau zog sich dabei außerdem leichte Verbrennungen und eine Rauchgasintoxikation zu, weshalb sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte den Brand. Der entstandene Schaden in der Küche beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro.

Meersburg

Linienbus streift Pkw - Nachfolgende rollt in Unfallstelle

Auf knapp 7.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag kurz nach 14 Uhr entstanden ist. Der Fahrer eines Linienbusses streifte in der Deisendorfer Straße beim Überholen eines Radfahrers den Skoda eines 45-Jährigen, der auf der dortigen Linksabbiegespur verkehrsbedingt wartete. Unmittelbar nach der Kollision hielt eine nachfolgende 80-jährige Audi-Fahrerin hinter dem Skoda an und stieg aus. Dabei vergaß sie, ihren Wagen gegen Wegrollen zu sichern, woraufhin sich dieser in Bewegung setzte und in das Heck des Skoda rollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Hagnau

Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Mit einer Fußgängerin ist am Mittwoch gegen 19 Uhr in der Strandbadstraße ein 20-jähriger Radfahrer zusammengestoßen. Sowohl der Radler als auch die 56-jährige Fußgängerin wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die 56-Jährige in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte beim Radfahrer deutlichen Alkoholgeruch fest, ein Test ergab fast 2,5 Promille. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und durfte seine Fahrt nicht fortsetzen. Ihn erwarten strafrechtliche Konsequenzen. Zum Unfallhergang sucht das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 Zeugen.

Meersburg

Fahrräder beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Meersburger Hafen ein Fahrrad beschädigt und ein weiteres entwendet. Sie entfernten auf noch unbekannte Weise die Schlösser, mit denen die Räder am Fahrradständer gesichert waren. Eines der Fahrräder warfen die Täter auf Höhe der Minigolfanlage in den Bodensee, zuvor hatten sie an dem Rad beide Pedale abgebrochen. Das zweite Fahrrad fanden die alarmierten Polizisten in einem Fahrradständer an der Therme Überlingen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob drei Jugendliche, die sich den Abend über im Bereich des Hafens aufgehalten haben, mit der Tat im Zusammenhang stehen. Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise zu den drei Teenagern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Überlingen zu melden.

Markdorf

Mit abbiegendem Traktor kollidiert

Rund 12.500 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der K 7742 zwischen Unterraderach und Markdorf entstanden. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer erkannte offenbar nicht, dass ein 22-jähriger Traktor-Fahrer nach links auf einen Waldweg einbiegen wollte und setzte zum Überholen des Traktors und eines hinter dem Traktor befindlichen Pkws an. Bei der seitlichen Kollision wurde der Audi nach links von der Fahrbahn abgewiesen und kam auf dem dortigen Radweg zum Stehen. Verletzt wurde niemand, der Audi musste abgeschleppt werden.

