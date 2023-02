Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfallflucht mit verletzter Person/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, 31.01.2023, ereignete sich um 15:12 Uhr in der Hilpertstraße in Darmstadt ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine 50-jährige Passagierin in dem HEAG-Bus der Linie K - Kleyerstraße verletzte. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr von dem Grundstück der Hilpertstraße 31 in den fließenden Verkehr ein und nahm dem Linienbus die Vorfahrt, sodass die 34-jährige Busfahrerin stark abbremsen musste. Bei dem verursachenden Pkw soll es sich um einen silber/grauen Kombi gehandelt haben.

Wer weitere Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang geben kann, wird hiermit gebeten sich beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151-96941210 zu melden.

