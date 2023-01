Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht auf dem Aldi-Parkplatz Bensheim

Bensheim (ots)

Am Freitag, den 27.01.2023, zwischen 12:55 Uhr und 13:10 Uhr, kam es im Berliner Ring 159 in Bensheim, auf dem dortigen Aldi-Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Beim Parkvorgang bzw. Rangieren touchierte der Unfallverursacher/in, mit seinem/ihrem Fahrzeug, ein geparktes Fahrzeug an der Beifahrerseite. Anschließend entfernte der/die Unfallverursacher/in sich unerlaubterweise vom Unfallort. Das beschädigte Fahrzeug war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls in der äußersten Parkreihe geparkt, welche sich auf Höhe des Markteinganges befindet. Wer konnte an diesem Tag einen Unfallhergang auf dem Aldi-Parkplatz beobachten und kann Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem/der Fahrzeugführer/in geben? Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251/8468-0 entgegen.

