Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Herbertingen

Mann stirbt bei Radausflug - wohl medizinische Ursache

Ein 68-Jähriger ist am Donnerstagmittag auf einem Radweg zwischen Marbach und Herbertingen wohl aufgrund einer medizinischen Ursache gestorben. Ein Zeuge hatte den Radfahrer im Grünstreifen bemerkt und unmittelbar einen Notruf abgesetzt sowie die Reanimation eingeleitet. Der verständigte Rettungsdienst, der unter anderem mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz war, konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ein zweiter Radfahrer, der gemeinsam mit dem 68-Jährigen unterwegs gewesen ist, zu diesem Zeitpunkt jedoch etwas voraus gefahren war, wurde von Notfallseelsorgern betreut.

Meßkirch

Zwei Personen bei Fahrradausflug leicht verletzt

Bei einer Fahrradtour sind am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr zwei Personen leicht verletzt worden. Eine Familie war auf dem abschüssigen Forsthausweg unterwegs, als der Vater nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und im Einmündungsbereich Hohenzollernstraße einen kleineren Absatz hinunterstürzte und gegen einen geparkten Traktor prallte. Aus noch unklarer Ursache stürzte unabhängig davon auch seine Frau. Während der 44-Jährige aufgrund seiner Verletzungen durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde, begab sich die Frau später selbständig zur ärztlichen Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Die beiden Kinder, von welchen eines in einem Kindersitz auf dem Fahrrad der Mutter saß, blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden fiel gering aus.

Sigmaringen

Unfallflucht - Autofahrer muss Führerschein abgeben

Seinen Führerschein musste ein 20 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend abgeben, nachdem er gegen 17.30 Uhr auf dem Gelände einer Schule in der Bilharzstraße eine Verkehrsunfallflucht begangen hatte. Ein Zeuge hatte den Jaguar-Fahrer auf dem Schulhof bemerkt und anschließend einen lauten Knall gehört. Offensichtlich war der Fahrzeuglenker gegen eine Tischtennisplatte gefahren und hatte diese dabei komplett beschädigt. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der 20-Jährige schließlich davon, nachdem er und seine Beifahrerin den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro am Wagen und der Platte zunächst begutachtet hatten. Eine verständigte Polizeistreife nahm den Verkehrsunfall auf und konnte den Fahrer dank der Zeugenangaben ausfindig machen. Er muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, eine Staatsanwältin ordnete noch am selben Abend die Beschlagnahme seines Führerscheins an.

Pfullendorf

Unbekannte wollen in Drogeriemarkt einbrechen

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.45 Uhr versucht, in einen Drogeriemarkt in der Sankt Katharinenstraße einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände und machten sich an einem Fenster im Lager zu schaffen. Sie mussten ihren Einbruchsversuch jedoch abbrechen, nachdem der Alarm auslöste. Hinterlassen haben die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der Tat und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07552/2016-0 entgegen.

Bad Saulgau

Mann beleidigt Einsatzkräfte und leistet Widerstand

Mit Strafanzeigen wegen Beleidigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruchs muss ein 35-Jähriger rechnen, der am Mittwochnachmittag bei einem Polizeieinsatz in der einer Unterkunft in der Martin-Staudt-Straße negativ aufgefallen ist. Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau rückten gegen 13.15 Uhr zu der Unterkunft aus, nachdem dort eine hilflose Person mitgeteilt worden war. Zunächst klagte ein stark alkoholisierter 30-Jähriger über Schmerzen und wurde daraufhin durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der ebenfalls anwesende 35-Jährige nutzte die Anwesenheit der Polizisten derweil, um diese aufgrund eines vergangenen Einsatzes zu beleidigen und ging die Beamten körperlich an. Als der mit über vier Promille alkoholisierte Mann in Gewahrsam genommen werden sollte, leistete er Widerstand, wobei zwei Polizisten kleinere Verletzungen davontrugen. Er wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Wie sich ebenfalls herausstelle, hätte sich der 35-Jährige aufgrund eines Hausverbots gar nicht in der Unterkunft aufhalten dürfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell