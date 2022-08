Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (991) Einbruch in Großbäckerei - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (14.08.2022) brachen unbekannte Täter in eine Großbäckerei im Nürnberger Osten ein. Die Polizei bittet um Hinweise.

Angestellte des Bäckereibetriebs in der Ostendstraße stellten in den frühen Morgenstunden fest, dass unbekannte Täter sowohl in die dortige Verkaufsstelle als auch in mehrere Büros des Betriebskomplexes eingedrungen waren, um dort allem Anschein nach gezielt nach Bargeld zu suchen. Wie hoch die Beute der Einbrecher letztlich war, konnte zunächst nicht festgestellt werden. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen jedoch im Bereich von mehreren tausend Euro bewegen.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken übernahmen am Sonntagmorgen die Spurensicherung am Tatort. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu dem Einbruch. Personen, die im Umfeld des Bäckereibetriebs in der Nacht zum Sonntag verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Unter der Rufnummer 0911 2112-3333 ist ein Hinweistelefon geschaltet.

Erstellt durch: Michael Konrad

