POL-MFR: (988) Versuchter Einbruch in Apotheke - Polizei bittet um Hinweise

Hersbruck (ots) - In der Zeit von Freitag auf Samstag (12./13.08.2022) entwendeten unbekannte Täter einen Audi A4 in Reichenschwand (Lkrs. Nürnberger Land). Die Kriminalpolizei Schwabach bittet um Zeugenhinweise. Der graue Audi A4 im Wert von rund 35.000 Euro war in der Zeit von 21:00 Uhr (Fr) und 11.00 Uhr (Sa) in der Straße Zum Kreuzbühl abgestellt. Das amtliche ...

