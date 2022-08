LPI-G: Ladendiebe festgestellt

Gera (ots) - Greiz: Am Dienstag, dem 16.08.2022, gegen 23:40 Uhr, wurde die Polizei informiert, dass bislang unbekannte Täter auf der Freiheitsbrücke mehrere Blumen aus den aufgehängten Blumenkästen herausgerissen haben und sie auf die Straße warfen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich mit der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661/6210, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

