Bodenseekreis (ots) - Langenargen Brand im Wohngebiet Bei einem Brand in der Andreas-Brugger-Straße ist am frühen Samstagmorgen hoher Sachschaden entstanden. Gegen 02:25 Uhr waren Zeugen auf das Feuer im Dachstuhl des Mehrfamilienhauses aufmerksam geworden. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr und der Polizei stand dieser bereits in Vollbrand. Zu diesem Zeitpunkt begaben sich die Anwohner bereits eigenständig aus ...

