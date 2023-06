Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Kressbronn

Hochwertiges Pedelec entwendet

Vor dem Restaurant Werft 1919 wurde am Samstagabend zwischen 22.00 Uhr und 24.00 Uhr ein teures Pedelec durch unbekannte Täterschaft entwendet. Hierzu wurde mutmaßlich mittels Bolzenschneider das Fahrradschloss geknackt. Es handelt sich um ein braunes Mountainbike-Pedelec der Marke "Santa Cruz" mit Vollfederung und vorne angebrachtem Hundekorb im Wert von über 10.000.- Euro. Zudem befinden sich auffällig gelbe Schriftzüge auf dem Rahmen.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Langenargen unter 07543/9316-0 zu melden.

Friedrichshafen

Mann zersticht Reifen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zerstach ein 40-Jähriger im Bereich zwischen dem Hinteren Hafen und der Paulinenstraße an bislang insgesamt 15 Fahrzeugen jeweils mindestens einen Reifen. Der verursachte Sachschaden liegt bei mindestens 1500.- Euro. Durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen konnte in Tatortnähe nach einem Zeugenhinweis ein unter Alkoholeinfluss stehender Tatverdächtiger festgestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Geschädigte können sich unter 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen wenden.

Friedrichshafen

BMW-Fahrer beschädigt VW Caddy und flüchtet

Vermutlich aufgrund zu starker Beschleunigung verlor am Samstagvormittag, kurz vor 11.00 Uhr, ein Pkw-Lenker auf dem Parkplatz des Freizeitgeländes Manzell die Kontrolle über seinen Pkw. Er kollidierte daraufhin mit einem geparkten roten VW Caddy, sodass beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Caddy entstand ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 3500.- Euro.

Beim Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen weißen BMW, möglicherweis GT-Modell, handeln. Personen die den Vorgang beobachtet haben, oder die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, 07541/701-0, zu melden.

Markdorf

Fahrzeug brennt vollständig aus

Auf der Kreisstraße zwischen Markdorf und Grünwangen geriet am späten Samstagnachmittag ein BMW in Brand. Der Fahrzeuglenker konnte sein Fahrzeug noch auf einem angrenzenden Feldweg abstellen, bevor es vollständig abbrannte. Er selbst blieb unverletzt, der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000.- Euro. Ursache dürfte vermutlich ein technischer Defekt gewesen sein. Für die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf wurde die Kreisstraße vollständig gesperrt.

Überlingen

51-Jähriger befährt betrunken die B31

Durch eine Streife des Polizeireviers Überlingen wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Straße Zum Salm der Lenker eines Mercedes kontrolliert, welcher unter Alkoholeinfluss stand. Zuvor hatte dieser die B31 vom Kloster Birnau kommend befahren. Nachdem beim Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde, erwartet ihn nun noch eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

