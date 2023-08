Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Sozia bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Sauldorf / Landkreis Sigmaringen (ots)

Schwer verletzt wurde eine Motorrad-Sozia bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf der K 8271 zwischen Wackershofen und Oberbichtlingen ereignet hat. Ein 38 Jahre alter Audi-Fahrer wollte auf dem Teilstück trotz durchgezogener Linie in Richtung Oberbichtlichen nach links in einen Feldweg abbiegen. Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer überholte den Audi in diesem Moment, ebenfalls trotz durchgezogener Fahrbahnmarkierung, sodass die beiden Fahrzeuge seitlich kollidierten. Während der Audi-Fahrer unverletzt blieb und der Motorradfahrer nur leichtere Schürfwunden davontrug, erlitt dessen 52 Jahre alte Sozia schwerere Beinverletzungen. Zur Erstversorgung war an der Unfallstelle unter anderem ein Rettungshubschrauber eingesetzt, ein Rettungsdienst brachte die Frau anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, wobei der Audi aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden musste. Der Zweiradfahrer konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Die Strecke war während der Unfallaufnahme lediglich einspurig gesperrt, sodass der übrige Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte.

