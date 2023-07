Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW gestohlen ++ mehrere Unfälle mit Verletzten

Cuxhaven (ots)

Überholen trotz Gegenverkehr - nach Verkehrsunfall geflüchtet

Loxstedt. Am Mittwochmorgen, 26.07.23, gegen 9.15 Uhr, konnte auf der B 437 kurz vor dem Wesertunnel ein schwerer Verkehrsunfall nur durch die gedankenschnelle Reaktion zweier Verkehrsteilnehmer verhindert werden. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Fahrzeugführer leicht verletzt wurde. Eine 49-jährige Nordenhamerin und ein 44-jähriger aus Wiefelstede waren jeweils mit ihren Autos vom Wesertunnel unterwegs in Richtung Stotel. Ihnen entgegen kam eine 67-jährige Loxstedterin mit ihrem PKW. Sie wollte einige Fahrzeuge trotz des Gegenverkehrs überholen. Während die 49-jährige komplett ausweichen konnte, gelang dies dem 44-jährigen nicht. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei splitterten die Seitenscheiben an beiden Fahrzeugen und der Wiefelsteder verletzte sich leicht. Es musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Flüchtige konnte durch die Polizei ermittelt werden. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei Schiffdorf bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 04706-9480 zu melden.

Spinde im Schwimmbad aufgebrochen - PKW entwendet

Otterndorf. Gestern Mittag, 26.07.23, wurden in der Zeit von etwa 11.30 Uhr bis etwa 14.00 Uhr zwei Spinde in der Umkleide des Schwimmbades Otterndorf von unbekannten Tätern aufgebrochen. Entwendet wurden Portemonnaies mit Bargeld, Ausweispapieren und Scheckkarten, aber auch ein Fahrzeugschlüssel. Die Täter haben damit das vor dem Schwimmbad geparkte Auto entwendet. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grauen VW Tiguan mit dem Kennzeichen VEC-LB 139. Der Gesamtschaden liegt bei über 30.000 Euro. Zeugen, die etwas zu dem Diebstahl sagen können oder die das Fahrzeug gesehen haben, melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter 04721-5730.

Zelt weht auf Fahrbahn - Motorradfahrerin leicht verletzt

Wurster Nordseeküste / Wanhöden. Eine 40-jährige Otterndorferin ist gestern, 26.07.23, gegen 5 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Die Frau war mit ihrem Motorrad von Köstersweg in Richtung Wanhöden unterwegs. In Höhe des Deichbrandgeländes wehte ein Zelt auf die Fahrbahn und vor ihr Motorrad. Obwohl die Frau aufgrund der verschmutzten Fahrbahn sehr langsam fuhr, konnte sie nicht mehr ausweichen und stürzte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Motorradfahrer schwer verletzt

Odisheim. Am Mittwochnachmittag, 26.07.23, kurz vor 15 Uhr, wurde ein 21-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der junge Mann war mit Motorrad auf der Kreisstraße 20 von Ihlienworth nach Odisheim unterwegs. Vermutlich durch mangelhafte Bereifung verlor der Fahrer auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und rutschte in den Seitenraum. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

