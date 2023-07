Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am Montag (24.07.2023) kam es zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr auf der BAB27 in Fahrtrichtung Bremen zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde etwa 2000 m vor der Anschlussstelle Nordholz ein erheblicher Schaden an der Seitenschutzplanke verursacht, auch der Grünstreifen wurde in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Art der Beschädigungen geht die Polizei davon aus, dass diese durch einen Lkw verursacht worden sind. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

