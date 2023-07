Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Sattelzug auf der BAB27 - Fahrzeugführer leicht verletzt - Vollsperrung für mehrere Stunden

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am heutigen Montagnachmittag (24.07.2023) kam es gegen 16:30 Uhr auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd zu einem Verkehrsunfall. Der 36-jährige Fahrzeugführer eines Sattelzuges kam zunächst aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle üder sein Gespann und schleuderte zunächst in die Mittelschutzplanke und danach zurück in Richtung Standstreifen. Dort verkeilte sich die Sattelzugmaschine mit dem Auflieger und kam stark beschädigt im Seitenraum zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall traten mehrere hundert Liter Kraftstoff aus der Zugmaschine aus. Derzeit ist die BAB27 in Richtung Bremen voll gesperrt. Die Ableitung erfolgt über die Anschlussstelle Wulsdorf. Die Bergung des Sattelzuges wird mehrere Stunden in Anspruch nehmen und vermutlich bis in die Nacht andauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell