Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsteilnehmer bei Unfällen verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor/Lamstedt/Hechthausen. Am vergangenen Wochenende wurde zwei Personen bei Unfällen verletzt.

Zunächst geriet am Samstag (22.07.2023) gegen 21:15 Uhr der 24-jährige Fahrer eines VW-Transporters auf der Bundesstraße 495 auf seiner Fahrt in Richtung Lamstedt in Höhe der Straße "Am Acker" auf regennasser Fahrbahn nach rechts von dieser ab. Der Transporter stürzte im rechten Seitenraum auf die Fahrerseite und bliebt dort liegen. Beide Insassen konnten sich selbständig aus dem Fzg. befreien und nur der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf ca.11.000 Euro geschätzt. Der Transporter musste nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

Am Sonntag (23.07.2023) gegen 12:00 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Hechthausen zu einem Auffahrunfall. Die 23-jährige Fahrerin eines Audi versuchte auf ihrem Weg in Richtung Stade nach links auf den Parkplatz eines Geldinstituts abzubiegen. Hierzu musste sie verkehrsbedingt abbremsen, um dem Gegenverkehr Vorrang zu gewähren. Der 22-jährige Fahrer eines nachfolgenden VW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch den Anstoß erlitt die Audi-Fahrerin leichte Verletzungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell