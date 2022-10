POL-COE: Nordkirchen, Beifang/Kupferrohre gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots) - An der Bruchstraße in Lette und am Alten Freibad in Coesfeld haben sich falsche Handwerker am Freitag (28.10.22) Zutritt zu Wohnungen erschlichen. Gegen 17.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann am Alten Freibad an der Tür einer Coesfelderin. Er gab vor, dass es einen Wasserschaden gegeben habe und er eben nachschauen wolle. Die Bewohnerin ließ ihn ...

mehr