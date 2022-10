Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/ Falsche Handwerker erschleichen sich Zutritt

Coesfeld (ots)

An der Bruchstraße in Lette und am Alten Freibad in Coesfeld haben sich falsche Handwerker am Freitag (28.10.22) Zutritt zu Wohnungen erschlichen.

Gegen 17.30 Uhr klingelte ein unbekannter Mann am Alten Freibad an der Tür einer Coesfelderin. Er gab vor, dass es einen Wasserschaden gegeben habe und er eben nachschauen wolle. Die Bewohnerin ließ ihn hinein. Er beschäftigte die Frau im Badezimmer, während der Unbekannte sich in der Wohnung umschaute. Die Frau wurde stutzig. Sie suchte nach dem falschen Handwerker und entdeckte ihn im Schlafzimmer. Er verließ daraufhin die Wohnung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, ob der Unbekannte etwas gestohlen hat.

Der fremde Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 40 Jahre alt - etwa 1,80 Meter groß - europäisches Erscheinungsbild - dunkle Haare, Seiten kurz, oben hochgegelt - athletische Figur - dunkle Jacke/Kleidung - gepflegtes Erscheinungsbild

Gegen 18 Uhr klingelte es an der Tür einer Frau an der Bruchstraße in Lette. Ein fremder Mann gab sich als Mitarbeiter einer Firma aus, in dessen Auftrag er Wasserleitungen überprüfen müsse. Er ging mit der Frau in das Badezimmer, wo er diese beschäftigte. Nach ein paar Minuten rief die Bewohnerin nach dem Mann, der kurz darauf die Wohnung verließ. Sie stellte fest, dass Geld fehlt.

Der Unbekannte sieht wie folgt aus:

- circa 35 bis 40 Jahre alt - 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß - normale Statur - Der Unbekannte trug eine FFP2 Maske und sprach akzentfreies Hochdeutsch

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen den Taten, bittet unter 02541-140 um Hinweise und rät:

- Wenn unangemeldete Handwerker bei einem klingeln und in die Wohnung wollen, ist es wichtig zu fragen, von welcher Firma die kommen. Ein Anruf kann Klarheit bringen. - Solange das nicht geklärt ist, sollten die vermeintlichen Handwerker vor der geschlossenen Tür warten. - Gibt es keinen Termin, sollten diese vermeintlichen Handwerker nicht hineingelassen werden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell