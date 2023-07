Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beim Überholen Radfahrerin gestreift - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Samstag (22.07.2023) kam es gegen 09:55 Uhr in der Strandstraße in Cuxhaven-Döse zu einem Verkehrsunfall zwischen der Fahrzeugführin eines PKW und einer Radfahrerin. Die bisher unbekannte Fahrzeugführerin überholte eine 73-jährige Cuxhavenerin auf ihrem Fahrrad und touchierte diese dabei, sodass die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Die Fahrzeugführerin des PKW erkundigte sich noch kurz nach dem Befinden, fuhr dann aber weiter. Es soll sich hierbei um eine Frau, ca. 40 Jahre alt, ca. 160cm groß und mit asiatischem Aussehen gehandelt haben. Bei dem PKW habe es sich um einen dunklen Kombi gehandelt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

