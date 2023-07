Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Zwei Autos kollidiert

Am Donnerstagnachmittag kam es bei Mulfingen zu einem Unfall mit zwei Pkws, bei dem ein 18-Jähriger leicht verletzt wurde. Ein Toyota-Fahrer war gegen 13.30 Uhr auf der Landesstraße 1025 von Ailringen in Richtung Mulfingen unterwegs und wollte an einer Einmündung nach links auf die Kreisstraße 2388 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 18-Jährigen mit seinem VW Käfer und die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der VW geriet durch den Zusammenstoß in eine Grünfläche und fuhr kleinere Bäume um. Zur Behandlung seiner leichten Verletzungen kam der 18 Jahre alte VW-Fahrer in ein Krankenhaus. Es entstanden Sachschäden in Höhe von 8.000 Euro am Toyota und 6.000 Euro am VW Käfer.

Niedernhall: Fahrerseite von VW Golf stark beschädigt - Zeugenaufruf

In Niedernhall wurde in der Nacht auf Donnerstag ein VW Golf durch eine unbekannte Person stark beschädigt. Der Pkw stand am rechten Fahrbahnrand in der Bachwiesenstraße, als zwischen 22 Uhr am Mittwoch und 7 Uhr am Donnerstag eine Unbekannte oder ein Unbekannter mit einem Fahrzeug nahezu die gesamte Fahrerseite des VWs beschädigte. Die unbekannte Person verschwand daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu rufen. Vermutlich war der oder die Unbekannte in Richtung Altstadt unterwegs, da Bruchstücke vom linken Außenspiegel des VWs in circa 20 Meter Entfernung aufgefunden werden konnten. Nach ersten Schätzungen entstand am VW Golf ein Sachschaden von circa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeug, zu derr Fahrerin oder zu demm Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Mädchen auf Roller mit Pkw zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall am Donnerstag, an dem ein Kind beteiligt war, nach Zeugen. In der Zeit von 19 Uhr bis 20 Uhr kam es im Wollreffenweg in Öhringen im Bereich des Zebrastreifens zu einem Zusammenstoß zwischen einem Seat und einem Mädchen auf einem Roller. Die 19-jährige Fahrerin des Seats und mehrere Passanten kümmerten sich um das Mädchen, welchem vermutlich nichts passiert war. Gesucht werden nun die Zeugen des Unfalls und das Mädchen. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

