Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: E-Scooter gestohlen

Ein vor einem Lebensmittelgeschäft abgestellter E-Scooter verschwand am Donnerstagnachmittag in Tauberbischofsheim. Der Besitzer hatte das Gefährt gegen 13.40 Uhr mittels eines Fahrradschlosses am Fahrradständer in der Pestalozziallee gesichert. Als der Scooter gegen 18.45 Uhr abgeholt werden sollte, hatten der oder die Täter bereits zugeschlagen und diesen entwendet. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 800 Euro. Hinweise zu dem Tathergang oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Tauberbischofsheim: Einbruch in Firmengebäude

Mindestens drei bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich unerlaubt Zutritt in ein Firmengebäude in Tauberbischofsheim. Im Zeitraum zwischen Mittwochabend, 17 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7.45 Uhr, gelangten die Täter über einen Zaun und eine Nebentür des Gebäudes in der Dittwarer Straße in das Gebäudeinnere. Im weiteren Verlauf wurde ein Tor entriegelt und eine Stahltür aufgebrochen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Außerdem durchwühlten die Täter mehrere Schränke und entwendeten hierbei Bargeld im Wert von schätzungsweise weiteren 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 mit dem Polizeirevier Tauberbischofsheim in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim: Zeugen nach gefährlicher Fahrweise gesucht

Nachdem eine 31-Jährige die gefährliche Fahrweise eines bislang Unbekannten in Bad Mergentheim meldete, werden nun weitere Zeugen gesucht. Die unbekannte Person geriet gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Fahrtrichtung Bad Mergentheim beim Überholen zweier weiterer Fahrzeuge in den Gegenverkehr. Eine 31-Jährige, die mit ihrem Honda entgegengesetzt in Fahrtrichtung Stuppach unterwegs war, musste in den Grünstreifen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Das Polizeirevier Bad Mergentheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Urphar: Geschwindigkeitsmessungen

Am Donnerstagnachmittag führte das Polizeirevier Wertheim auf der Kreisstraße 2824 auf Höhe der Kreuzung Höhefeld und Kembach Geschwindigkeitskontrollen durch. Von 14.40 Uhr bis 16 Uhr wurde der Verkehr von Urphar kommend in Fahrtrichtung Böttigheim gemessen. Zwölf Verkehrsteilnehmer waren hierbei auf der mit 50 km/h beschilderten Strecke deutlich zu schnell. Der höchste Verstoß wurde mit 34 km/h zu viel gemessen.

Großrinderfeld-Schönfeld: Kind wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst

Eine Fünfjährige wurde bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Großrinderfeld-Schönfeld schwer verletzt. Das Mädchen stieg gegen 8 Uhr aus einem Auto aus und wollte vor dem stehenden Fahrzeug die Kleinrinderfelder Straße überqueren. Hierbei lief sie in die rechte Vorderseite eines weiteren PKWs, der die Fahrbahn gerade befuhr. Die Fünfjährige wurde hierbei schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Waren im Wert von knapp 500 Euro entwendete eine bislang unbekannte Person von dem Grundstück eines Verkaufsgebäudes in Lauda-Königshofen. Im Zeitraum zwischen Donnerstag 17.30 Uhr und Freitag 8.30 Uhr begab sich der Mann zur frei zugänglichen Vorfläche vor dem Haupteingang des Geschäftes. An einem mit Aluleitern gefüllten Ausstellungsstand entfernte er die Schlösser der angebrachten Sicherungseinrichtung und entwendete zwei der Leitern. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder dem Dieb machen können, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 zu melden.

