Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Drei Einsätze am Wochenende: Gasaustritt am Wagnerweg und Fahrzeug gegen Baum an der Wittener Landstraße

Herdecke (ots)

Die Freiw. Feuerwehr Herdecke musste ab Samstag zu mehreren Einsätzen ausrücken. Ein First Responder Einsatz wurde am Samstag um 15:58 Uhr aus dem Ortsteil Schanze gemeldet. Vor Ort übernahmen die geschulten Kräfte die Erstversorgung im Rahmen einer Reanimation.

In der Nacht zu Sonntag wurde um 1:54 Uhr im Wagnerweg "Gasaustritt" gemeldet. Bei Eintreffen war das Mehrfamilienhaus zunächst verschlossen. Nach Klopfen (nicht Klingeln wegen dem vermeintlichen Gas) machte dann jemand auf. Es wurde eingehend erkundet. Ein Trupp unter Atemschutz nahm Messungen vor. Diese verliefen negativ. Es wurde dann festgestellt, dass die Wasserpumpe der Fernwärmeheizung defekt war und diese nicht deutbare Geräusche machte. Der Notaus der Heizung wurde seitens der Feuerwehr betätigt. Nach 45 Minuten konnte der Einsatz für den Umweltschutzzug beendet werden. Auch die Polizei war vor Ort.

Nach dem Einsatz wurden dann aufgrund des einsetzenden Schneefalls Schneeketten auf die Einsatzfahrzeuge aufgezogen.

Ein Verkehrsunfall wurde am Sonntag um 10:09 Uhr von der Wittener Landstraße, Höhe Schraberg gemeldet. Das Fahrzeug sollte frontal gegen einen Baum gefahren sein. Bei Eintreffen wurde festgestellt, dass das Fahrzeug im Straßengraben lag. Die Airbags hatten ausgelöst und dort befanden sich Blutanhaftungen. Das Fahrzeug war verschlossen und es war keine Person aufzufinden. Es wurde dann festgestellt, dass das Fahrzeug bereits in der Nacht verunfallt war und es nunmehr zum zweiten Male gemeldet wurde. In der Nacht war die Feuerwehr nicht anwesend.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell