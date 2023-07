Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Werkstattbrand im Gewerbegebiet

Bild-Infos

Download

Bad Segeberg (ots)

Gegen 19:00 Uhr erreichte die Kooperative Leitstelle West ein Notruf, dass in der Dahlienstraße in Bad Segeberg in einer Werkstatt eine Papiertonne brennen würde.

Da sich ein Fahrzeug der Feuerwehr Bad Segeberg auf der Rückfahrt von einem anderen Einsatz befand, wurde der Einsatz über Funk weitergegeben und übernommen.

Aufgrund weiterer Notrufe wurde Alarm für die Feuerwehr Bad Segeberg ausgelöst und ein weiteres Löschfahrzeug entsandt.

Da bereits auf der Anfahrt sich das Schadensbild bestätigte, erhöhte der Fahrzeugführer des ersten Löschfahrzeuges die Alarmstufe auf FEUER 2 (Feuer, 2 Löschzüge) und forderte weitere Unterstützung nach.

Die erste Erkundung ergab, dass die Werkstatthalle mit den Maßen von 20 m x 15 m im Vollbrand stand und die akute Gefahr bestand, dass das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus drohte überzugreifen.

Bereits geborstene Scheiben zeigten die vorhandene Hitzeentwicklung. Sofort wurden zwei C Rohre in den Einsatz gebracht, so dass bis zum Eintreffen der Verstärkung das Feuer in Schach gehalten und die Ausbreitung verhindert werden konnte. Insgesamt wurden vier C Rohre und mehrere Atemschutzstrupps eingesetzt, um das Feuer zu bekämpfen. Mehrere Druckgasbehälter wurden aus der Halle entfernt und abgekühlt.

Bereits gegen 19:25 Uhr konnte der Einsatzleiter Sven Siever das "Feuer in der Gewalt" melden. Nachlöscharbeiten in der Halle dauert noch bis um kurz nach 21 Uhr an, bis dann die Rückmeldung an die Leitstelle "Feuer aus!" gemeldet werden konnte.

Verletzt wurde niemand.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat - wie üblich - die Brandstelle übernommen. Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg mit 7 Einsatzfahrzeugen und 40 Einsatzkräften

Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein mit einem Rettungswagen

Polizei mit einem Streifenwagen

Kriminalpolizei

Stromversorger

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell