Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Dachstuhlbrand in Altstadtvilla - 100 Einsatzkräfte im Einsatz

Bad Segeberg (ots)

Gegen 19:40 Uhr am gestrigen Mittwoch erreichte die Kooperative Leitstelle West in Elmshorn über den Notruf 112 die Meldung, dass in Bad Segeberg in der Eutiner Straße ein Dachstuhl einer alten Stadtvilla brennen würde.

Starke Rauchentwicklung sowie Flammen, die aus einer Dachgaube schlagen, wurden gemeldet. Die Leitstelle löste daraufhin Alarm für die Feuerwehr Bad Segeberg mit dem Einsatzstichwort "Feuer größer als Standard (FEU G)" aus und entsandte auch die Polizei und einen Rettungswagen zur Einsatzstelle.

Die ersten Einsatzkräfte konnten bereits auf der Anfahrt die Rauchsäule erkennen und die Lage wurde durch den Führungsdienst bestätigt, der bereits nach 4 Minuten den Einsatzort erreichte. Die weitere Erkundung der Villa, die seit Jahren verfällt und leer steht aber gerne als Unterschlupf von Obdachlosen genutzt wird, ergab, dass rückseitig der Dachstuhl im Vollbrand stand und dieser sich kurz vor der Durchzündung befand. Daraufhin wurde die Alarmstufe auf FEU 2 (Feuer 2 Löschzüge) erhöht. Der erste Einsatzschwerpunkt wurde darauf gelegt, das Innere des Gebäudes nach Personen abzusuchen und den Innenangriff aufzunehmen.

Parallel wurde mittels Drehleiter ein Außenangriff über das Wenderohr vorgetragen.

Um von der hinteren Seite den Dachstuhl zu erreichen, wurde die Feuerwehr Wahlstedt mit einer weiteren Drehleiter alarmiert und die Alarmstufe auf FEU 3 (3 Löschzüge) erhöht.

Neben dem Sirenenalarm in Bad Segeberg wurde die Bevölkerung auch über die WarnApp NINA informiert, Türen und Fenster aufgrund der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.

Während die Löschmaßnahmen im Inneren und von der Straßenseite aus ersten Erfolg zeigten, gelang es über die zweite Drehleiter das Feuer einzudämmen, so dass nach einer Stunde "Feuer in der Gewalt" gemeldet werden konnte.

Mehrere Atemschutztrupps hatten das gesamte Gebäude durchsucht und konnten ausschließen, dass sich noch Personen im Gebäude aufgehalten haben.

Aufgrund der Einsturzgefahr des Dachstuhls wurde im weiteren Verlauf der Innenangriff abgebrochen.

Weiter wurde wegen der Gebäudestruktur und -zustandes durch den Einsatzleiter entschieden, einen Mobilkran in Stellung zu bringen, um Sicherungsarbeiten vorzunehmen. Es sollte jetzt ausgeschlossen werden, dass das Feuer sich durch den Zwischenboden weiter ausbreiten konnte. Bei alten Häusern dieser Bauart fanden Strohmatten als Dämmmaterial häufig Verwendung.

Eine wertvolle Hilfe lieferten die Bilder der Erkundungsdrohne des Kreisfeuerwehrverbandes, welche umfangreiches Bildmaterial, auch Wärmebilder der Einsatzleitung zur Verfügung stellen konnte.

Dadurch war es der Einsatzleitung jederzeit möglich, sich ein aktuelles Lagebild zu verschaffen.

Für diese umfangreichen Erkundungs- und Kontrollmaßnahmen wurden weitere Atemschutzträger benötigt, so dass noch einmal das Stichwort auf FEU 4 (4 Löschzüge)erhöht wurde.

Über den Mobilkran wurden im weiteren Verlauf die Atemschutztrupps mittels Absturzsicherung für die Arbeiten in der Höhe gesichert, um Brandschutt und Dachstuhlteile zu entfernen, sowie an die letzten Brandnester heranzukommen.

Letztendlich konnte festgestellt werden, dass das Feuer nicht die Zwischendecken oder weitere Balkenlagen erreicht hatte.

Gegen 23:00 Uhr konnte "Feuer aus!" gemeldet werden.

Nach und nach wurden die Wehren und Einheiten aus dem Einsatz entlassen und konnten dann wieder ihre eigene Einsatzbereitschaft herstellen.

Gegen 2:30 Uhr meldete sich die Feuerwehr Bad Segeberg wieder voll einsatzbereit. Leider verletzten sich 2 Kameraden im Einsatz leicht. Ein Kamerad wurde vorsorglich im Krankenhaus untersucht.

Die Feuerwehr kam in der Nacht nicht zur Ruhe. Gegen 03:50 Uhr meldete sich ein Anrufer über die 112 und teilte eine Rauchentwicklung und Feuerschein im Bereich des Kauflandparkplatzes mit. Die Besatzung des Löschfahrzeuges konnte zusammen mit der Polizei feststellen, dass es sich um Morgendunst im Licht einer Straßenlaterne handelte und kein Einsatz erforderlich war.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Bad Segeberg 10 Einsatzfahrzeuge mit 51 Einsatzkräften

Feuerwehr Wahlstedt

8 Einsatzfahrzeuge mit 34 Einsatzkräften

Werkfeuerwehr Möbel Kraft mit 1 Fahrzeug und 4 Einsatzkräften

Feuerwehr Fahrenkrug mit 2 Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften

Feuerwehr Dorf Berlin mit 1 Fahrzeug und 6 Einsatzkräften

Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit der Drohneneinheit 1 Fahrzeug mit 4 Einsatzkräften

Kreisfeuerwehrverband Segeberg mit der Rufbereitschaft Logistik 1 Fahrzeug mit 1 Einsatzkraft

Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein 1 Rettungswagen 1 Organisatorischer Leiter Rettungsdienst

DRK Bereitschaft

4 Fahrzeuge mit 12 Einsatzkräften

Polizei

2 Streifenwagen 4 Beamte Kriminalpolizei 2 Beamte

Kranunternehmen

1 Mobilkran mit 2 Mitarbeitern

Bauhof

1 Fahrzeug 2 Mitarbeiter

Versorgungsunternehmen

Bürgermeister Köppen

Landrat Schröder

Kreiswehrführer Nero

