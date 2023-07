Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Täter fährt betrunken mit entwendet Pkw

Am Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr nahm ein 34-jähriger einen VW Polo unbefugt in Gebrauch und fuhr mit diesem durch Ravensburg. Die geschädigte 22-jährige erkannte ihren Polo in der Jahnstraße, wobei der Täter kurz zuvor noch mit ihrem Auto an ihr vorbeifuhr. Nach Entdeckung durch die Geschädigte floh der Mann fußläufig und konnte kurze Zeit später von der Polizei festgenommen werden. Da er deutliche Anzeichen von vorherigem übermäßigem Alkoholkonsum aufwies, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Tatverdächtige dürfte nach bisherigen Erkenntnissen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sein. Die Ermittlungen der Polizei hierzu dauern an.

Berg

Brand zerstört Gartenschuppen

Am Samstagmittag, um 14:20 Uhr rückten Rettungskräfte zu einem Brand eines Gartenschuppens aus. Vor Ort, in der Straße Hoher Rain brannten zwei Schuppen bereits lichterloh. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es die weitere Ausbreitung des Feuers und ein Übergreifen auf weitere Gebäude zu verhindern. Die Brandursache blieb zunächst unklar und ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An den Schuppen und darin gelagerten Gartengeräten entstand ein geschätzter Schaden von 50 000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Leutkirch im Allgäu

Zeugensuche nach Unfallflucht

In der Zeit von Freitagmorgen bis Samstagmittag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Opel Meriva der 55-jährigen Geschädigten. Sie hatte ihren Pkw in diesem Zeitraum auf einem Parkplatz in der Poststraße, Höhe Gebäude 8 abgestellt. Trotz entstandenem Sachschaden am Opel in Höhe von ca. 1500 Euro meldete sich der Verursacher bislang weder bei der Geschädigten, noch bei der Polizei. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Leutkirch

Einbruch in Gaststätte

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitagmittag, bis Samstagvormittag in eine Gastwirtschaft in der Nadlerstraße 13 ein. Vermutlich gelangten die Täter über ein gekipptes Fenster in die Räume. Dort entwendeten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmung in diesem Zusammenhang und Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561//8488-0 entgegen.

