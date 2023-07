PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Kurve geschnitten und geflüchtet

Am Freitag um 07.05 Uhr kam einem 60-jährigen VW-Lenker auf der K 7739/ Berger-Straße in Friedrichshafen vermutlich ein schwarzer BMW in Fahrtrichtung Ittenhausen entgegen und schneidet auf Höhe Berg die Kurve. Der 60-Jährige musste ausweichen und fuhr gegen den rechten Bordstein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unbekannte die Fahrt fort. Der Geschädigte konnte zwar noch kurz hinterherfahren und das Teilkennzeichen FN-KJ 199? ablesen, der Flüchtende hielt jedoch nicht mehr an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500.- Euro. Zeugen die gegebenenfalls den Vorfall beobachtet haben, können sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel.: 07541 701-3104 melden.

