Sigmaringen

Wohnwagen aufgebrochen

Unbekannte Täterschaft versuchte am Freitag in der Zeit von 17.10 Uhr bis 24:00 Uhr in einen Wohnwagen, der auf einem Carport in der Binger Straße 28 stand, einzudringen. Der Täter beschädigte den Kunststoffrahmen des Fensters, ließ dann aber offensichtlich von der Tatausführung ab. Der Sachschaden beträgt ca. 500.- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 entgegen.

Sigmaringen

Unfall unter Alkoholeinwirkung

Am Samstag etwa gegen 02.00 Uhr befuhr ein 28-jähriger VW Polo-Fahrer die K8210 von Nusplingen kommen in Fahrtrichtung Schmeien. Auf Höhe des Hardthofs kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und fährt in einen Zaun. Der Schaden am Zaun und am Pkw konnte die Polizei noch nicht beziffern. Anschließend verlässt er zunächst die Unfallstelle. Kurze Zeit später meldet der Unfallverursacher den Verkehrsunfall über Notruf der Polizei. Bei der Unfallaufnahme wurde erheblicher Atemalkohol festgestellt. Dieser ergab umgerechnet eine Atemalkoholkonzentration von 1,8 Promille. Der Mann wurde einer Blutentnahme unterzogen, der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einbehalten.

Gammertingen

In Werkstatt eingebrochen

Unbekannte Täterschaft stieg in der Zeit von Freitag, 21:00 Uhr bis Samstag, 02:00 Uhr in ein Werkstattgebäude an der alten Steige in Gammertingen ein. Zur Tatausführung wurde eine Seitentüre der Werkstatt aufgehebelt. Anschließend entwendeten die Täter zwei Sportkrafträder der Marke KTM (450EXC) in der Farbe schwarz-orange und Suzuki (GSX-R1000) in der Farbe schwarz-gold. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-220 entgegen.

