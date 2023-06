Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Zimmerbrand in Eppinghofen

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am heutigen Samstagabend wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Zimmerbrand im Stadtteil Eppinghofen alarmiert. Unverzüglich rückten ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache 1, sowie ein Löschzug der Feuer- und Rettungswache 2 aus. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten alle Bewohner des Gebäudes bereits selbstständig aus dem Gebäude. Aus den geöffneten Fenstern des zweiten Obergeschosses drang bereits Rauch aus den Fenstern. Ein Trupp der Berufsfeuerwehr ging unter Atemschutz sofort zur Brandbekämpfung in das Objekt vor, ein weiterer Trupp unterstützte kurze Zeit später bei den Arbeiten. Das Feuer war bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Mittels Rauchvorhang und Hochleistungslüfter konnte eine weitere Rauchausbreitung verhindert und das Objekt später entraucht werden. Die fünf Bewohner der Wohnung wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

Nach abschließenden Nachlöscharbeiten und Kontrollen konnte die Einsatzstelle nach circa 50 Minuten der Polizei übergeben werden. (ME)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell