FW-MH: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Am heutigen Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, kam es zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Ulan-Becker-Straße. Durch die Leitstelle wurden beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsendet. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten sich sämtliche in dem Objekt befindlichen Personen ins Freie begeben. Vier Personen hatten Brandrauch eingeatmet und wurden durch den Rettungsdienst untersucht. Transporte in Kliniken waren nicht erforderlich. Durch die Feuerwehr wurde ein Trupp unter Atemschutz und mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nach den Löschmaßnahmen wurden Lüftungsmaßnahmen mit einem Hochleistungslüfter durchgeführt und es wurde der örtliche Gasversorger zur Überprüfung des Gasanschlusses innerhalb der Brandwohnung hinzugezogen. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste der Bereich Feldstraße und Ulan-Becker-Straße für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

