Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Gasaustritt

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 14.43 Uhr zu einer technischen Hilfeleistung in den Stadtteil Speldorf alarmiert. Eine Bewohnerin hatte beim Betreten des Hauses Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Vor Ort wurden Messungen unter Atemschutz im Kellerbereich durchgeführt. Es konnte ein Gasaustritt bestätigt werden. Daraufhin wurde das betroffene Objekt umgehend von der Gasversorgung getrennt, Lüftungsmaßnahmen durchgeführt und abschließend die Einsatzstelle an den zuständigen Gasversorger übergeben. (JRa).

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell