FW-MH: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Mülheim an der Ruhr (ots)

Gegen 21.00 Uhr wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen im Bereich Aktienstraße / Ecke Oberheidstraße gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich ein verunfallter, stark deformierter PKW im Kreuzungsbereich. Der Fahrer konnte das Fahrzeug bereits eigenständig verlassen und wurde von Ersthelfern betreut. Noch vor dem Kreuzungsbereich, verunfallte eine Motorradfahrerin mit ihrer Beifahrerin. Sie wurden ebenfalls durch Ersthelfer betreut und versorgt. Der Rettungsdienst führte unverzüglich die weitere medizinische Versorgung durch und transportierte die verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Die Maßnahmen der Feuerwehr an der Einsatzstelle beliefen sich auf das Absichern der Einsatzstelle, Sicherstellen des Brandschutzes und die Aufnahme von Betriebsmitteln. Die Einsatzdauer betrug etwa eine Stunde. Die Aktienstraße musste in Fahrtrichtung Mülheim gesperrt werden. Die Sperrung beeinträchtigte außerdem den Straßenbahnbetrieb. FTe

