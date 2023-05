Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Feuerwehr löscht größeren Vegetationsbrand im Wittkamp Park

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Abend des 04.05.2023 gegen 16:30 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Flächenbrand im Bereich der Parkanlage am Wittkamp gemeldet.

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwache 2, konnten ein Bodenfeuer im Bereich des Waldstücks nahe der Parkanlage Wittkamp, im Stadtteil Dümpten antreffen. Auf einer Fläche von circa 150qm hatte sich das Feuer im schwer zugänglichen Bereich ausgebreitet. Aufgrund des Ausmaßes und der Lage wurde umgehend weitere Kräfte der Feuerwache 1 nachalarmiert.

Mit zwei Strahlrohren wurde der Vegetationsbrand gelöscht, dazu musste mittels Schläuchen eine ca. 350m lange Wasserversorgung gelegt werden. Im Anschluss an den Löschmaßnahmen wurden kleinere Brandstellen abgelöscht, die Brandfläche großzügig bewässert und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Nach ca. einer Stunde konnte der Einsatz im Waldstück beendet werden.

Wärend die Einsatzkräfte im Waldstück gebunden waren, wurden freie Kräfte der Feuerwache 1, durch die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der Alarm, aufgrund von angebranntem Essen auf einem Herd verursacht worden ist. Nach Erkunden des Gebäudes durch die Feuerwehr bestätigte sich das, so dass ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte nicht mehr erforderlich wurde. (RSch)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell