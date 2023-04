Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand einer Gartenlaube

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute wurde die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr gegen 13:42 Uhr in die Oberhausener Straße alarmiert. Während der Anfahrt konnte eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Einsatzstelle festgestellt werden. Es brannte eine Gartenlaube im rückwärtigen Bereich eines Einfamilienhauses in voller Ausdehnung. Durch das schnelle Eingreifen unter schwerem Atemschutz konnte das Übergreifen der Flammen auf einen angrenzend Hühnerstall, sowie Wohngebäude verhindert werden. Parallel zur Brandbekämpfung wurden die angrenzenden Wohneinheiten auf eine Rauchausbreitung hin kontrolliert. Nachdem das Feuer bekämpft war, konnte die Einsatzstelle der Bewohnerin übergeben werden(JRa).

