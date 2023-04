FW-MH: Küchenbrand mit einer leicht verletzten Person

Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Heute Nachmittag wurde der Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein Küchenbrand in der Altstadt gemeldet. Es sollten sich noch Personen in der betroffenen Wohnung befinden. Bei Ankunft an der Einsatzstelle konnte das brennende Essen in einer Pfanne, welches bereits auf die darüber liegende Dunstabzugshaube übergegriffen hatte, bereits von den Anwohnern gelöscht werden. Die Tätigkeiten der Feuerwehr beschränkten sich dadurch auf eine Kontrolle der Brandstelle und entfernen der Rauchgase aus dem Treppenraum des betroffenen Hauses. Durch den anwesenden Notarzt wurden vier Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation untersucht, worauf hin eine leichtverletzte Person einem Mülheimer Krankenhaus zugeführt wurde. (ALo)

