Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem Motorrad und einem Pkw

Grimmen - (LK VR) (ots)

Am 01.05.2023 kam es gegen 12 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Seat und einem Motorrad der Marke Honda. Die 68-jährige Fahrzeugführerin des PKW befuhr mit ihrem 56-jährigen Beifahrer die Kreisstraße 13 aus Richtung Grammendorf kommend, um die Landstraße 27 Höhe Glewitz in Richtung Bretwisch zu überqueren. Hierbei missachtete die PKW-Führerin aus dem Landkreis Mecklenburgische-Seenplatte die Vorfahrt des 48-Jährigen Motorradfahrers, welcher aus Richtung Kirch-Baggendorf, vermutlich in Richtung Demmin unterwegs war. Der Krad-Fahrer stürzte dabei über die Motorhaube des Pkw hinweg und schleuderte anschließend auf einen angrenzenden Acker. Der Pkw kam nach dem Zusammenstoß ebenfalls auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Vor Ort befanden sich mehrere Rettungskräfte und ein Notarzt. Der Kradfahrer wurde schwer-, aber nicht lebensbedrohlich verletzt ins Uniklinikum Greifswald und die Fahrzeuginsassen des PKW leichtverletzt ins Krankenhaus nach Bartmannshagen verbracht. Durch die Staatsanwaltschaft Stralsund wurde der Einsatz der DEKRA angeordnet. Für diese Untersuchung musste die Kreuzung für circa eine Stunde zum Teil vollständig gesperrt werden. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 15.000 Euro. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell