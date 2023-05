Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Brand in Gewerbebetrieb

Mülheim an der Ruhr (ots)

Heute Morgen, 15.05.2023, kam es zu einem Brand in einem Gewerbebetrieb in Mülheim-Styrum. Ersteintreffende Kräfte konnten eine Flammenbildung unter einer Maschine für Stahlbearbeitung feststellen. Umgehend wurden weitere Kräfte nachgefordert und ein Löscheinsatz vorbereitet. Nach Abschalten der beweglichen Teile und des Stroms konnte die Feuerwehr mit einem umfassenden Schaumeinsatz die Flammen eindämmen. Nach rund drei Stunden war der Einsatz für die eingesetzten Kräfte beendet. Vor Ort waren die Feuerwachen 1 und 2 mit je drei Fahrzeugen und verschiedenen Spezialfahrzeugen und -containern der Feuerwache 1, der Führungsdienst mit zwei Fahrzeugen, der Löschzug Broich der Freiwilligen Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen. Während des Einsatzes wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet durch den Löschzug Heißen und freien Kräften auf der Feuerwache 1 sichergestellt. In dieser Zeit kam es zu kleineren Hilfeleistungseinsätzen.

