FF Olsberg: Waldbrand - Fortbildung in Olsberg

Zum Thema Wald- und Vegetationsbrände fand in Olsberg im Haus des Gastes ein Schulungsabend mit dem Dozenten Ferdinand Drescher statt. Etwa 50 Teilnehmer aus dem gesamten Stadtgebiet Olsberg nahmen daran teil. Eingeladen hatte dazu der stellvertretende Wehrleiter Stefan Kesting. Thema waren die Ursachen der immer weiter ansteigenden Waldbrandgefahr und wie diese mit den jeweils vor Ort in den Einheiten der Feuerwehr vorhandenen Hilfsmitteln bekämpft werden können. Zusätzlich wurden die Gerätschaften vorgestellt, die im Zentrum für Feuerschutz und Rettungswesen (ZFR) in Meschede - Enste vorgehalten werden. Dort stehen Spezialfahrzeuge wie der Wasserförderzug oder ein Abrollsystem mit Wassertank und Wasserwerfer. Weiter sind Kreisregner, ähnlich wie man sie zum Beregnen von Agrarflächen kennt, oder ein Faltbehälter als Pufferspeicher oder zum Befüllen von Löschbehältern an Hubschraubern am ZFR vorhanden. Diese Fahrzeuge und Spezialtechnik kann jederzeit über die Leitstelle angefordert werden und wird dann zur Einsatzstelle gebracht.

