Groß-Gerau (ots) - Am Montag (05.12.) um 12.21 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Octavia, der in der Darmstädter Straße 39 am Fahrbandrand abgestellt war. Etwa 150 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das am linken Außenspiegel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750 ...

