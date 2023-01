Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Radarkontrolle

Unkel (ots)

Am Montagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion in Linz eine Geschwindigkeitskontrolle an der B 42 in Unkel durch. Hierbei wurden insgesamt 15 Verstöße festgestellt, welche von der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer geahndet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell