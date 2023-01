POL-PDNR: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 02.01.2023, gegen 16.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Motorrollers in Altenkirchen, Rehhardt, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 25-jährige nicht im Besitz der für das Kleinkraftrad erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 ...

