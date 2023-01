POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altenkirchen (ots) - Am Montag, 02.01.2023, gegen 13.30 Uhr, beabsichtigen Beamte der hiesigen Dienststelle im Rahmen der Streife, in Altenkirchen, Wiedstraße, einen entgegenkommenden Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Funkstreifenwagen hierzu gewendet wurde, beschleunigte der Fahrer das o.a. Fahrzeug und fuhr in eine Hofeinfahrt. Hier versuchten der männliche Fahrer und die weibliche Beifahrerin, die ...

mehr