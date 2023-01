Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Altenkirchen (ots)

Am Montag, 02.01.2023, gegen 13.30 Uhr, beabsichtigen Beamte der hiesigen Dienststelle im Rahmen der Streife, in Altenkirchen, Wiedstraße, einen entgegenkommenden Pkw einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Als der Funkstreifenwagen hierzu gewendet wurde, beschleunigte der Fahrer das o.a. Fahrzeug und fuhr in eine Hofeinfahrt. Hier versuchten der männliche Fahrer und die weibliche Beifahrerin, die Plätze im Pkw zu tauschen. Noch bevor sie dieses Vorhaben beenden konnten, wurden sie einer Kontrolle unterzogen. Hierbei war festzustellen, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen beide Personen wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

