POL-PDNR: Drogen aufgefunden

Erpel (ots) - An Neujahr wurde der Polizeiinspektion in Linz eine Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw in der Jahnstraße angezeigt. Wie die Polizei feststellte, wurde an einem geparkten Pkw Fiat Barchetta das Dach beschädigt, Seitenscheiben eingeschlagen, sowie der Beifahrersitz angezündet. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz ...

