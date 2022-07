POL-MA: Mannheim: Radfahrerin bei Wendemanöver übersehen - schwer verletzt

Mannheim (ots) - Am 27.07.2022 kam es gegen ca. 19:00 Uhr zu eine schweren Verkehrsunfall am Alten Meßplatz in Mannheim, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Abbiegespur der Mittelstraße in Richtung Am Meßplatz, als er in Höhe der Einmündung ...

