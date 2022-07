Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Verkehrsunfall am Alten Meßplatz - Lebensgefährlich verletzter Fußgänger - PM 2

Mannheim (ots)

Am 27.07.2022 kam es gegen ca. 19:00 Uhr zu eine schweren Verkehrsunfall am Alten Meßplatz in Mannheim, bei dem eine Person lebensgefährlich verletzt wurde. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Abbiegespur der Mittelstraße in Richtung Am Meßplatz, als er in Höhe der Einmündung Schimperstraße aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug des 18-jährigen prallt daraufhin frontal mit einem an der Haltestelle "Alter Meßplatz" sitzenden 55-Jährigen und anschließend mit einem Strommast zusammen. Der 55-Jährige wird hierdurch schwer verletzt und befindet sich aktuell in Lebensgefahr. Der 15-jährige Beifahrer des Mercedes-Fahrers wird ebenfalls schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die beiden Verletzten wurden u.a. mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden durch die Verkehrspolizei Mannheim übernommen und dauern zum Berichtszeitpunkt an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell