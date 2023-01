Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Weyerbusch (ots)

Am Sonntag, 01.01.2023, gegen 11.20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße (B) 8 in der Gemarkung Weyerbusch ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die Fahrerin eines Pkw die B 8, aus Richtung Weyerbusch kommend, in Fahrtrichtung Birnbach. Im dortigen Baustellenbereich kam der Dame ein Pkw entgegen. Der Fahrer dieses Fahrzeuges fuhr nach links, sodass die Lenkerin des in Richtung Birnbach fahrenden Pkw nach rechts ausweichen musste. Hierbei stieß sie gegen eine dort aufgestellte Warnbake. Bei dem Verkehrsunfall entstand am Pkw der Dame Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die PI Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell