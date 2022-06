Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Rehden, Flucht vor Polizei missglückt - Ehrenburg, Zwei Pkw-Fahrer bei Unfall verletzt - Syke, Brandstiftung und Sachbeschädigung ---

Diepholz (ots)

Rehden - Flucht vor der Polizei missglückt

In der Nacht zum Mittwoch gegen 04.00 Uhr versuchte eine Polizeistreife auf der Burlager Straße einen Pkw Opel Tigra für eine Verkehrskontrolle anzuhalten. Der Fahrer war damit wohl nicht einverstanden, gab Gas und flüchtete. Um nicht erkannt zu werden schaltete er auch zwischendurch während der Fahrt das Licht aus. Letztendlich parkte er den Pkw am Waldrand und flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den 24-jährigen Fahrer im Nahbereich am Pkw, in einem Gebüsch versteckt, aufspüren. Der Grund für die Flucht war schnell klar, denn der 24-Jährige stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Was folgte war eine Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt.

Ehrenburg - Verkehrsunfall

Am heutigen Vormittag gegen 09.50 Uhr wurden zwei Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Brellow / Heideloher Straße verletzt. Ein 68-jähriger Fahrer übersah an der Kreuzung den Pkw eines 64-jährigen Fahrers. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt über 20000 Euro.

Sulingen - Betrüger versuchen an Zahngold zu gelangen

Seit vielen Jahren sammelt u.a. der Lions Club in Kooperation mit mehreren Zahnarztpraxen in der Region altes Zahngold ein. Die Erlöse werden in regionale Hilfsprojekte eingebracht. Genau da setzten in den letzten Tagen wieder Betrüger an, gaben sich als Mitglieder des Lions Clubs aus und versuchten, in den Besitz der für die Aktion in den Praxen bereitgestellten Spendendosen zu kommen. Die Masche ist nicht neu und sieht folgendermaßen aus: Am Telefon geben sich die Betrüger als Verantwortliche vom Lions Club aus und kündigen an, die Zahngold-Dosen abholen zu wollen. Für die Abholung würde ein Bote geschickt. Im letzten Jahr konnten die Betrüger mit dieser Masche mehrere Dosen erlangen. In vielen Praxen sind die Mitarbeiterinnen bereits bei den Telefonaten stutzig geworden und verweigern die Herausgabe. Die Polizei hält das für die richtige Vorgehensweise: "Wir weisen darauf hin, die Dosen nur an bekannte Personen zu überreichen und sich lieber einmal mehr rück zu versichern."

Sudwalde - Verkehrsunfallflucht unter Beteiligung eines Mähroboters

Am Mittwoch gegen 18.50 Uhr befuhr ein noch unbekannter Auslieferungsfahrer mit seinem Fahrzeug die Gartenstraße in Sudwalde, um dort ein Paket auszuliefern. Nach der Auslieferung kehrte er zu seinem Fahrzeug zurück und beabsichtigte weiter zu fahren. Er übersah dabei jedoch den ca. 1 Meter vor dem Auslieferungsfahrzeug auf einer anliegenden Wiese fahrenden Mährobotor und überfuhr diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich beim Besitzer des Mähroboters zu melden. Die genaue Schadenshöhe liegt noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Identifizierung des Unfallverursachers wurden von der Polizei Sulingen aufgenommen.

Schwaförden - Sachbeschädigung an Schule

Im Zeitraum vom 17.06.2022 bis 20.06.2022 haben Unbekannte an der Oberschule Schwaförden an einem Container eine Fensterscheibe eingeschlagen. Weiterhin wurden ein Schild sowie eine dort befindliche Bushaltestelle mit Graffiti besprüht. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Freistatt - Einbruch

Im Zeitraum vom 20.06.2022, 22:30 Uhr, bis 21.06.2022, 00:10 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam durch ein Fenster in Freistatt im Bereich der von-Bodelschwingh-Straße in ein Gebäude und entwendeten diverse Gegenstände. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Syke - Brandstiftung

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Zeit von Montagmittag auf Mittwochmittag den Holzsteg im Wald hinter dem Kreismuseum Syke angezündet. Außerdem wurde eine Holzlatte aus der Brückenverankerung gerissen. Der Bauzaun aus Metall, der zuvor durch den Bauhof der Stadt Syke dort aufgestellt war, wurde auch beschädigt. Der Sachschaden beträgt über 1000 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell